2020-05-02T15:18:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличать аллергию от коронавируса

Аллергические реакции не повышают риск заражения COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавирусаРоспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Роспотребнадзоре объяснили, по каким симптомам можно отличить сезонную аллергию от коронавируса.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что у людей, страдающих сезонной аллергией, не наблюдается повышения температуры или усталости. Кроме того, при аллергии не бывает мышечной боли. Кашель может наблюдаться только аллергиков с бронхиальной астмой, а одышка при аллергии - только у пациентов с бронхиальной астмой.

Симптомами аллергии являются насморк, покраснение глаз, першение в горле, зуд и слезоточение.

В Роспотребнадзоре также отметили, что сама аллергия не повышает риск заражения коронавирусом. Фактором повышенного риска становится только тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Специалисты ведомтсва рекомендуют аллергикам оставаться дома, поскольку концентрация пыльцевых зерен гораздо выше на улице, чем в помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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