Репетиция воздушной части парада Победы состоится 4 мая
Репетиция воздушной части Парада Победы состоится в российской столице 4 мая. В столичной воздушной зоне начнется подготовка к мероприятию, из-за чего Госкорпорация по организации воздушного движения ведет работу по минимизации ограничений в воздушном пространстве России. об этом сообщает на официальном сайте Росавиации.
- В соответствии с представлением от министерства обороны для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в городе временно установлен режим использования воздушного пространства на 4 мая. Такие же ограничения будут введены непосредственно перед проведением Парада, - отмечается в сообщении.
Ограничения воздушного пространства окажут влияние на работу московских аэропортов. Так, временно перестанут действовать аэропорты в Шереметьево (с 9:40 до 10:05 по московскому времени), Домодедово (с 9:50 до 10:40), Внуково (с 9:50 до 10:15), Раменское (с 9:50 до 10:40), Остафьево (с 9:50 до 10:40) и Калуга (с 8:40 до 9:40). В сообщении Росавиации отмечается, что ограничения минимизированы по времени и не окажут заметного влияния на работу аэропортов, которые уже оповещены о репетиции и ограничениях.
Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, предполагается в 32 городах страны.
ИСТОЧНИК KP.RU