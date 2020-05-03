Репетиция воздушной части парада Победы состоится 4 мая

3 Май 2020 2020-05-03T22:23:19+03:00

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Репетиция воздушной части Парада Победы состоится в российской столице 4 мая. В столичной воздушной зоне начнется подготовка к мероприятию, из-за чего Госкорпорация по организации воздушного движения ведет работу по минимизации ограничений в воздушном пространстве России. об этом сообщает на официальном сайте Росавиации.

- В соответствии с представлением от министерства обороны для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в городе временно установлен режим использования воздушного пространства на 4 мая. Такие же ограничения будут введены непосредственно перед проведением Парада, - отмечается в сообщении.

Ограничения воздушного пространства окажут влияние на работу московских аэропортов. Так, временно перестанут действовать аэропорты в Шереметьево (с 9:40 до 10:05 по московскому времени), Домодедово (с 9:50 до 10:40), Внуково (с 9:50 до 10:15), Раменское (с 9:50 до 10:40), Остафьево (с 9:50 до 10:40) и Калуга (с 8:40 до 9:40). В сообщении Росавиации отмечается, что ограничения минимизированы по времени и не окажут заметного влияния на работу аэропортов, которые уже оповещены о репетиции и ограничениях.

Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, предполагается в 32 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU