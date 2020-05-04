ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса лекарством от Эболы
Лекарство «Ремдесивир» потенциально может быть использовано против новой коронавирусной инфекции, однако пока недостаточно доказательств. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Есть надежда, согласно рандомизированным контрольным тестам, на потенциальное использование этого лекарства», - сообщил директор программы ВОЗ.
Райан рассказал, что «Ремдесивир» проходит «тесты солидарности» по всему миру. Он утонил, что специалисты сейчас тестируют четыре препарата и смешанных способа лечения COVID-19, поскольку только так можно найти наиболее эффективное средство.
Директор программы утонил, что ВОЗ будет выяснять у Соединённых Штатов более подробные данные о том, насколько это лекарство доступно и эффективно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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