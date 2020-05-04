ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса лекарством от Эболы

4 Май 2020 2020-05-04T22:31:36+03:00

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Лекарство «Ремдесивир» потенциально может быть использовано против новой коронавирусной инфекции, однако пока недостаточно доказательств. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Есть надежда, согласно рандомизированным контрольным тестам, на потенциальное использование этого лекарства», - сообщил директор программы ВОЗ.

Райан рассказал, что «Ремдесивир» проходит «тесты солидарности» по всему миру. Он утонил, что специалисты сейчас тестируют четыре препарата и смешанных способа лечения COVID-19, поскольку только так можно найти наиболее эффективное средство.

Директор программы утонил, что ВОЗ будет выяснять у Соединённых Штатов более подробные данные о том, насколько это лекарство доступно и эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU