2020-05-04T22:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса лекарством от Эболы

По всему миру «Ремдесивир» проходит «тесты солидарности»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса лекарством от ЭболыВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса лекарством от ЭболыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лекарство «Ремдесивир» потенциально может быть использовано против новой коронавирусной инфекции, однако пока недостаточно доказательств. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Есть надежда, согласно рандомизированным контрольным тестам, на потенциальное использование этого лекарства», - сообщил директор программы ВОЗ.

Райан рассказал, что «Ремдесивир» проходит «тесты солидарности» по всему миру. Он утонил, что специалисты сейчас тестируют четыре препарата и смешанных способа лечения COVID-19, поскольку только так можно найти наиболее эффективное средство.

Директор программы утонил, что ВОЗ будет выяснять у Соединённых Штатов более подробные данные о том, насколько это лекарство доступно и эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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