Футболист задушил пятилетнего сына с коронавирусом
В Турции футболист Цевхер Токташ пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве пятилетнего сына.
За 11 дней до этого мальчика уже похоронили, и никто, включая семью и врачей, не заподозрил неладного - в заключении смерти было указано, что ребенок скончался в результате болезни.
По данным издания Daily Sabah, у сына Токташа был коронавирус. С высокой температурой и кашлем его забрали в больницу. 32-летний отец поехал с ним. Мужчина часто проводил время в палате с мальчиком, 23 апреля он вызвал врачей - у маленького пациента начались проблемы с дыханием. Реанимация не помогла, мальчик умер. Учитывая осложнения на легкие, врачи решили - ребенок скончался в результате пневмонии.
Жить с правдой отец ребенка не смог и пошел в полицию. Офицерам он объяснил, что пошел на убийство вовсе не из жалости к страдающему мальчику, отец просто воспользовался ситуацией, когда в палате никого не было и задушил сына... "потому что не никогда не любил". Такой мотив отец назвал в качестве основного.
Теперь полиция будет эксгумировать тело, чтобы проверить, действительно ли мальчика убили.
ИСТОЧНИК KP.RU