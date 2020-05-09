Футболист задушил пятилетнего сына с коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T14:09:15+03:00

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В Турции футболист Цевхер Токташ пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве пятилетнего сына.

За 11 дней до этого мальчика уже похоронили, и никто, включая семью и врачей, не заподозрил неладного - в заключении смерти было указано, что ребенок скончался в результате болезни.

По данным издания Daily Sabah, у сына Токташа был коронавирус. С высокой температурой и кашлем его забрали в больницу. 32-летний отец поехал с ним. Мужчина часто проводил время в палате с мальчиком, 23 апреля он вызвал врачей - у маленького пациента начались проблемы с дыханием. Реанимация не помогла, мальчик умер. Учитывая осложнения на легкие, врачи решили - ребенок скончался в результате пневмонии.

Жить с правдой отец ребенка не смог и пошел в полицию. Офицерам он объяснил, что пошел на убийство вовсе не из жалости к страдающему мальчику, отец просто воспользовался ситуацией, когда в палате никого не было и задушил сына... "потому что не никогда не любил". Такой мотив отец назвал в качестве основного.

Теперь полиция будет эксгумировать тело, чтобы проверить, действительно ли мальчика убили.

ИСТОЧНИК KP.RU