Школы готовы проводить занятия и после 15 мая

10 Май 2020 2020-05-10T14:31:15+03:00

Хотя в большинстве учебных заведений ученики 1–8 классов к этому времени будут аттестованы

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- Большинство школ завершат учебный год для 1–8 классов 15 или 16 мая. Все зависит от графика работы образовательных организаций, - объяснил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что рекомендации по окончании учебного года ранее подготовило министерство просвещения.

- Сейчас надо сконцентрироваться на подготовке учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ, - напомнил Дмитрий Глушко. - Кроме того, после 15 мая будут продолжены занятия для всех желающих – без оценок и домашних заданий. Это будут уроки-консультации.

Занятия будут проводить педагоги-предметники и специалисты дополнительного образования.

В общем, все ребята, которые решат продолжать учебу, смогут это сделать. Зам. министра напомнил, что сегодня также существует много онлайн-ресурсов, позволяющих детям заниматься и развивать свои способности.

ИСТОЧНИК KP.RU