Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 мая 2020 года превысило 20 тысяч человек

11 Май 2020 2020-05-10T20:44:09+03:00

Оперативный штаб сообщает: число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 мая 2020 года составило 20 558 человек

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Оперативный штаб Подмосковья по борьбе с распространением коронавируса сообщает данные о числе заболевших COVID-19 к утру 11 мая 2020 года. Общее число превысило отметку в 20 тысяч случаев.

- За последние сутки COVID-19 заразилось 1133 человека. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 20558 случаев заражения. С начала пандемии скончалось 195 человек. Число выздоровевших составляет – 1236, - сообщили в оперативном штабе Московской области.

Больше всего заболевших в крупных городах (например, в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Коломне, Королеве, Красногорске и других). В регионе продолжают проходить лечение жители других регионов, в том числе и Москвы.

Напомним, с 12 мая в области вводится обязательный масочный режим, однако за отсутствие средства индивидуальной защиты штрафовать не будут. Об этом 10 мая заявил губернатор Андрей Воробьев. Власти пока решили ограничиться профилактическими беседами с населением.

Всего на сегодняшний день в России выявили 209 688 случаев коронавирусной инфекции. Она коснулась всех российских регионов (их в стране 85). За весь период с начала пандемии зафиксировано 1915 летальных исходов. Выздоровели 34 306 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU