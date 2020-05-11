Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 мая 2020 года превысило 20 тысяч человек
Оперативный штаб Подмосковья по борьбе с распространением коронавируса сообщает данные о числе заболевших COVID-19 к утру 11 мая 2020 года. Общее число превысило отметку в 20 тысяч случаев.
- За последние сутки COVID-19 заразилось 1133 человека. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 20558 случаев заражения. С начала пандемии скончалось 195 человек. Число выздоровевших составляет – 1236, - сообщили в оперативном штабе Московской области.
Больше всего заболевших в крупных городах (например, в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Коломне, Королеве, Красногорске и других). В регионе продолжают проходить лечение жители других регионов, в том числе и Москвы.
Напомним, с 12 мая в области вводится обязательный масочный режим, однако за отсутствие средства индивидуальной защиты штрафовать не будут. Об этом 10 мая заявил губернатор Андрей Воробьев. Власти пока решили ограничиться профилактическими беседами с населением.
Всего на сегодняшний день в России выявили 209 688 случаев коронавирусной инфекции. Она коснулась всех российских регионов (их в стране 85). За весь период с начала пандемии зафиксировано 1915 летальных исходов. Выздоровели 34 306 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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