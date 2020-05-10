2020-05-10T21:16:24+03:00
Общество

Коронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащих

В вузах Минобороны выявлено 1 132 случаев заражения COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащихКоронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащихФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на пятницу, 8 мая, в российской армии и военных учебных заведениях России выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 576 - военнослужащих в Вооруженных силах, а также 1132 учащихся в вузах Минобороны России.

В бюллетене, опубликованном военным ведомством, сообщается, что в ходе сплошного тестирования выявлено коронавирусная инфекции выявлена у 55 воспитанников довузовских учебных заведений, а также выявлено 407 случаев среди гражданского персонала.

В госпиталях Минобороны России на данный момент находится 414 человек, в изоляторах по месту службы – 621, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 20 человек и изолированными на дому остаются 668 человек.

Отмечается, что военнослужащие, у которых был выявлен коронавирус находятся под постоянным наблюдением военных медиков, из них в тяжелом состоянии находятся три человека, в состоянии средней тяжести - 14, остальные - без симптомов заболевания. Выздоровело уже 369 военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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