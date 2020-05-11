Возбуждено дело по факту пожара в пансионате Красногорска
Пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки
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Следователи назвали предварительную причину ЧП в Красногорске - пожар в "пансионате" возник вероятно из-за неисправности электропроводки. Огонь вспыхнул вечером 10 мая в одном из коттеджей подмосковсного поселка. Здание по документам не являлось соцобъектов, ни пансионатом, ни хосписом. Однако, внутри были 29 человек, больше половины их которых лежачие пенсионера.
Погибли 9 человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU