В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

13 Май 2020 2020-05-13T07:11:59+03:00

ЧП произошло на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, пострадавших нет Фото: Кадр видео

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Ранним утром в среду, 13 мая, в жилой пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет. Дом, где случилось такое ЧП, расположен в районе Лефортово по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 22/18.

На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели, пожарные и сотрудники экстренных служб города. Из поврежденного подъезда выведены 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС России уточнили, что информация об обрушении пролетных конструкций в жилом пятиэтажном доме поступила на пульт дежурного в 05:18, уже через восемь минут на место ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

Отмечается, что частично обрушились перекрытия между чердаком и пятым этажом кирпичного здания. Причины произошедшего пока неизвестны, их установят специалисты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью тушили пожар на юге Москвы: горела одна из квартир на верхнем этаже 22-этажного жилого дома. Пожарные спасли семь человек – шестерых взрослых и одного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU