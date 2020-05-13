В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
Ранним утром в среду, 13 мая, в жилой пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет. Дом, где случилось такое ЧП, расположен в районе Лефортово по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 22/18.
На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели, пожарные и сотрудники экстренных служб города. Из поврежденного подъезда выведены 20 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
В пресс-службе столичного главка МЧС России уточнили, что информация об обрушении пролетных конструкций в жилом пятиэтажном доме поступила на пульт дежурного в 05:18, уже через восемь минут на место ЧП прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
Отмечается, что частично обрушились перекрытия между чердаком и пятым этажом кирпичного здания. Причины произошедшего пока неизвестны, их установят специалисты.
Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью тушили пожар на юге Москвы: горела одна из квартир на верхнем этаже 22-этажного жилого дома. Пожарные спасли семь человек – шестерых взрослых и одного ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU