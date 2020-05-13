Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тысяч рублей

13 Май 2020 2020-05-13T17:19:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники столичных социальных служб, работающие непосредственно с нуждающимися в помощи и уходе людьми, получат доплаты от правительства Москвы в размере 25 тысяч рублей. Такую надбавку к зарплате во время пандемии будут ежемесячно получать соцработники, занимающиеся надомным обслуживанием и работающие в стационарных учреждениях. Об этом 13 мая рассказал Сергей Собянин во время визита в социальный центр «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского. Мэр Москвы встретился с работниками центров социального обслуживания и добровольцами из проекта «Мой социальный помощник».

- Вы знаете, что президент Владимир Путин озвучил меры поддержки социальных работников, доплаты врачам в ковидных и нековидных стационарах. По 25 тысяч рублей будут получать все социальные работники, находящиеся как в учреждениях, так и в ЦСО, которые оказывают услуги, - рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, соответствующее распоряжение о надбавках будет принято в ближайшие дни. Эти средства будут выплачиваться в течение трех месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года из городского бюджета в дополнение к федеральным выплатам.

- Тяжелые условия работы, связанные с режимом, это огромные риски и психологическая нагрузка. Необходима не только федеральная поддержка, но и городская. Мы ее обеспечим, и в ближайшие дни такое решение будет принято, - подчеркнул мэр.

Сергей Собянин поблагодарил работников социальных служб за их труд и отметил, что для них работа с людьми, нуждающимися в заботе, это не просто штатные обязанности, а доброта, идущая от души и от сердца.

С начала пандемии центры социального обслуживания столицы полностью перестроили свою работу. «Московское долголетие» и другие программы правительства Москвы для пенсионеров были переведены в дистанционный формат. При этом 128 тысяч пожилых москвичей, получавших социальное обслуживание на дому, сохранили за собой эту услугу. Но главной задачей для соцработников стала помощь 1,9 миллиону потенциальных новых клиентов – жителей столицы старше 65 лет, которые вынуждены оставаться дома в режиме полной самоизоляции. Основную помощь пенсионерам на себя взяли их близкие — родственники и друзья. Однако в городе есть немало одиноких пожилых людей, которым не к кому обратиться за поддержкой.

В этом случае на помощь приходят социальные службы: для этого в Москве создан проект «Мой социальный помощник». Москвичи в режиме самоизоляции могут обратиться в единый колл-центр по телефону 8-495-870-45-09 и рассказать, какая помощь им необходима. Заявки в колл-центре с 8 утра до 21 вечера принимают 370 операторов. По их словам, чаще всего москвичи оставляют просьбы о покупке и доставке на дом лекарств, продуктов питания, товаров первой необходимости, оформлении выплат в период самоизоляции, приобретении и доставке дров и угля, заявки на помощь в уходе за домашними животными (выгул и покупка корма), вынос мусора и т. д.