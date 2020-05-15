Лавров ответил, возможен ли запрет выезда за границу для россиян
Глава МИД ответил на вопросы о международной обстановке после окончания пандемии коронавируса
Министр Лавров сообщил, что не видит никаких причин для запрета выезда россиян за границуФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит никаких причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.
Он также отметил, что нет никакой необходимости во введении выездных виз для россиян из-за пандемии коронавируса.
- Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право, - сообщил Лавров в интервью РБК.
ИСТОЧНИК KP.RU