15 Май 2020 2020-05-15T15:38:20+03:00

По ее словам, появление свободных коек ФМБА говорит о том, что процесс пошёл на спад

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В России уменьшается число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также высока доля тех, кто переносит болезнь бессимптомно. Об этом сообщила глава Федеральное медико-биологическое агентство Вероника Скворцова.

«Мы видим, что уменьшается число госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией. Очень высока доля асимптомных случаев», - сказала она.

Скворцова утонила, что в столице до 60% случаев заражения коронавирусом асимптомны, а в целом по России бес симптомов переживает болезнь почти половина больных. Также не нарастает тяжесть случаев коронавирусной инфекции и сокращается число тех, кому нужен кислород или ИВЛ.

Кроме того она заявила, что в ФМБА появляются свободные койки, места в реанимациях для пациентов с коронавирусом. По ее словам, это верный признак того, что процесс пошёл на спад

ИСТОЧНИК KP.RU