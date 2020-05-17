2020-05-16T21:19:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года составило 138 969

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 17 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Борьба с коронавирусом продолжается, с каждым днем количество вылечившихся растетБорьба с коронавирусом продолжается, с каждым днем количество вылечившихся растетФото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество заболевших коронавирусом в Москве за последние сутки – 3505, что значительно ниже, чем днем ранее - 4712 человек. Более 85% новых случаев – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 17 мая, зафиксировано 138 969 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10,3% - дети до 18 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, 4,8% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Борьба с коронавирусом продолжается, с каждым днем количество вылечившихся растет - за прошедшие сутки в Москве еще 1470 человек.

- Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице начались исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Уже тест сдали около 2000 москвичей.

- Жителям, выбранным для исследования, приходит смс или e-mail. В сообщении указана ссылка для онлайн записи в пункт забора крови - запись доступна в течение 3 дней. Полученные данные в ближайшее время станут основанием для принятия взвешенных решений в части продления или снятия ограничительных мер в Москве, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, режим самоизоляции москвичи и жители города должны соблюдать до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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