2020-05-17T17:18:39+03:00
В мире

Ракета-носитель с секретным космопланом США стартовала с мыса Канаверал

Запуск проведен в интересах Космических сил Соединенных Штатов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракета-носитель с секретным космопланом США стартовала с мыса КанавералРакета-носитель с секретным космопланом США стартовала с мыса КанавералФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С космодрома на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с секретным космопланом X-37B военного назначения на борту.

Запуск проведен в интересах Космических сил Соединенных Штатов, засекречена вся информация о приборах, установленных на борту космоплана, в том числе о содержимом грузового отсека.

Министр ВВС США Барбара Баррет заявил ранее, что во время миссии планируется провести ряд научных экспериментов, один из которых будет посвящен изучению влияние радиации и других явлений на образцы семян и растений, употребляемых в пищу.

Глава ведомства также рассказал и другом эксперименте о «преобразование солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию», которую попытаются передать на Землю, пояснила министр.

Изначально запуск был запланирован на субботу, 16 мая, однако его отложили на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида, в районе космодрома на мысе Канаверал.

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США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
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ИСТОЧНИК KP.RU

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