Ракета-носитель с секретным космопланом США стартовала с мыса Канаверал
С космодрома на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с секретным космопланом X-37B военного назначения на борту.
Запуск проведен в интересах Космических сил Соединенных Штатов, засекречена вся информация о приборах, установленных на борту космоплана, в том числе о содержимом грузового отсека.
Министр ВВС США Барбара Баррет заявил ранее, что во время миссии планируется провести ряд научных экспериментов, один из которых будет посвящен изучению влияние радиации и других явлений на образцы семян и растений, употребляемых в пищу.
Глава ведомства также рассказал и другом эксперименте о «преобразование солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию», которую попытаются передать на Землю, пояснила министр.
Изначально запуск был запланирован на субботу, 16 мая, однако его отложили на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида, в районе космодрома на мысе Канаверал.
ИСТОЧНИК KP.RU