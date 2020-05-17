Ракета-носитель с секретным космопланом США стартовала с мыса Канаверал

17 Май 2020 2020-05-17T17:18:39+03:00

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С космодрома на мысе Канаверал стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с секретным космопланом X-37B военного назначения на борту.

Запуск проведен в интересах Космических сил Соединенных Штатов, засекречена вся информация о приборах, установленных на борту космоплана, в том числе о содержимом грузового отсека.

Министр ВВС США Барбара Баррет заявил ранее, что во время миссии планируется провести ряд научных экспериментов, один из которых будет посвящен изучению влияние радиации и других явлений на образцы семян и растений, употребляемых в пищу.

Глава ведомства также рассказал и другом эксперименте о «преобразование солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию», которую попытаются передать на Землю, пояснила министр.

Изначально запуск был запланирован на субботу, 16 мая, однако его отложили на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида, в районе космодрома на мысе Канаверал.

dual_of_fates США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

ИСТОЧНИК KP.RU