Ректор назвал основную трудность вступительной кампании «на удаленке»

17 Май 2020 2020-05-17T19:54:06+03:00

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Основная проблема вступительной кампании связана со сдвигом Единого государственного экзамена на более поздний срок. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ), бывший заместитель министра образования России.

Реморенко также отметил сложности организации дополнительных испытаний для творческой направленности, «которые, как правило, предполагают проявление творческих способностей, надо упражнения какие-то показать и т.д».

«Если ЕГЭ принять по электронным данным несложно, есть единая система всех данных ЕГЭ, то здесь, конечно, сложно, потому что нужно будет как-то зафиксировать удаленно. Комиссия будет удаленно это принимать, поэтому каждый вуз сейчас закупает для этих нужд прокторинг (…) систему, когда студент сдает удаленно, но при этом комиссия смотрит и отслеживает, не списывает ли он, не подсказывает ли ему кто-то», - заявил он.

Ректор рассказал о том, как можно технически отследить не списывает ли кто-то. По его словам, сейчас при провидении вступительной кампании «на удаленке» необходима система фиксации того, не бегают ли глаза, не подглядывает ли он.

«Если говорить о приемной кампании, все-таки небольшое число специальностей через это пойдет, именно искусство и все, что связано с ним», - пояснил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU