В Москве «заминировали» семь больниц с зараженными коронавирусом пациентами

18 Май 2020 2020-05-18T14:32:25+03:00

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В российской столице 18 мая, в понедельник, сообщили о «минировании» семи медицинских учреждений, в которых лечат зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Среди них - институт Склифосовского, сообщили изданию в экстренных службах столицы.

- Сегодня поступили угрозы взрывов в адрес семи больниц Москвы: среди них городские клинические больницы №8, 9, 15, 19, Институт имени Склифосовского, а также инфекционная клиническая больница №1, - сообщили специалисты в интервью РИА Новости. В настоящее время экстренные службы города проверяют все сообщения, пациентов и сотрудников медицинских учреждений не эвакуировали.

Волна сообщений о «минировании» зданий в различных российских городах продолжается уже с конца прошлого года. Неизвестные лица в экстренные службы регулярно заявляют о «бомбах», якобы заложенных в судах, магазинах, метров, учебных и медицинских учреждениях и самолетах. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, однако повлекли большие потери финансов. По данным аналитиков Федеральной службы безопасности страны, "почтовые террористы" перебрали уже пять иностранных сервисов для рассылки писем о «минировании» .

ИСТОЧНИК KP.RU