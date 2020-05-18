Арендодателям дали отсрочку по уплате налогов
В правительстве внесли изменения в правила предоставления отсрочки по уплате налогов компаниям, пострадавшим во время пандемии коронавируса.
В этот список попали арендодатели. Эти компании поучают отсрочку, если выполнили несколько условий:
Первое - если сами предоставили отсрочку съемщикам. Часть компаний до сих пор не возобновили работу, например, салоны красоты, фитнес-студии. Дохода у них из-за простоя в работе нет, но платить за аренду помещений приходится. В случае, если арендодатель разрешил им временно ничего ему не платить, то и государство дает право не перечислять обязательные суммы в налоговую.
Второе условие - арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
Речь идет только об отсрочке по налогам, условия не распространяются на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
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ИСТОЧНИК KP.RU