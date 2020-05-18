2020-05-18T19:53:27+03:00
В мире

Российское посольство не уведомляли о аресте товарных знаков на водку "Столичная" и "Московская

Товарные знаки бывшие акционеры ЮКОСа планируют продать на аукционе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Представители истца смогут требовать компенсацию в 50 миллиардов долларовПредставители истца смогут требовать компенсацию в 50 миллиардов долларовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В российском посольстве в Нидерландах прокомментировали информацию об аресте товарных знаков "Столичная" и "Московская". Якобы бывшие акционеры ЮКОСа добились через суд запрета на использование этих слов в названии алкогольной продукции на территории стран Бенилюкса (Бельгия, Люксембург, Нидерланды). Об этом написали в голландской газете NRC.

- Посольство РФ в Нидерландах подобного уведомления не получало,- прокомментировали ситуацию ТАСС первый секретарь диппредставительства Ирина Гридина.

По данным голландского издания, товарообладатели на основании решения суда Гааги, полученном еще в феврале, будут требовать с России компенсации в размере 50 миллиардов долларов. После чего выставят товарные знаки на аукцион.

- Официально такое судебное решение в РФ не поступало,- сообщил руководитель представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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