Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 мая 2020 года составило 28 290 человек

19 Май 2020 2020-05-18T21:08:40+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 мая 2020 года

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В Подмосковье за последние сутки выявили 921 случай заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 19 мая, в Московской области зафиксировано 28 290 случаев заболевания COVID 2019.

- За весь период в области скончалось 268 человека, выздоровели и выписались 3 361 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Балашиха 1044 (+37), Коломна 881 (+37), Королев 1453 (+63), Красногорск 1424 (+59), Лобня 425 (+32), Мытищи 974 (+50), Подольск 1446 (+34), Пушкино 794 (+45), Шатура 321 (+30).

За весь период пандемии в Подмосковье выявили 3 140 случаев заболевания у жителей, которые зарегистрированы в Московской области. На лечение из Москвы в область прибыли около 1500 человек.

В Подмосковье с 18 мая начали работать промышленные предприятия, стройки и объекты ЖКХ. Но стоит обратить внимание, что строительные и другие непродовольственные магазины продолжают работать в дистанционном формате.

- В Подмосковье больше 25 активных очагов инфекции, количество контактных в них — более 3000 человек. Это вызывает тревогу, поэтому другие ограничения пока не снимаем, - рассказали в пресс-службе правительства Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU