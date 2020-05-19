ВОЗ: В России уменьшилось число подростков с лишним весом

19 Май 2020 2020-05-19T04:59:50+03:00

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В России уменьшилось число подростков с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты ВОЗ по итогам международного исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (Health behaviour in school-aged children, HBSC), в ходе которого были опрошены более 227,4 школьников из 45 стран, в том числе около 4300 детей из России.

Опрос проводился с 2017 по 2018 годы, а его результаты сравниваются с показателями за 2013 – 2014 годы. Отмечается, что снизился процент ребят школьного возраста с лишним весом или ожирением. Например, число полных 11-летних девочек за последние годы уменьшилось с 19% до 14%, а толстых мальчиков того же возраста – с 30% до 27%. А вот процент подростков, считающих себя слишком толстыми, почти не изменился, исключение составляют только 15-е мальчики.

Кроме того, исследование показало, что российские школьники стали хуже завтракать, чем раньше. По данным опроса, каждый день перед занятиям завтракают чуть больше половины учеников, причем мальчишки от 11 до 15 лет стали менее охотно есть по утрам, чем их сверстники пару лет назад, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за время режима самоизоляции и работы на удаленке поправился каждый четвертый россиянин, половина осталась в прежнем весе, и только восьми процентам удалось похудеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU