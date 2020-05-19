2020-05-19T11:21:59+03:00
Общество

Коронавирус все-таки напугал

Больше половины россиян считают, что COVID-19 опаснее сезонного гриппа
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Помните, какие шапкозакидательские настроения царили в России в начале пандемии коронавируса? За минувшие пару месяцев ситуация сильно изменилась. Сегодня 58% россиян считают COVID-19 опаснее сезонного гриппа, такими данными поделился Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который изучил восприятие россиянами текущей пандемической ситуации и мер, предпринимаемых властями. В Москве такого мнения придерживаются 64% опрошенных, с 20 апреля эта доля увеличилась на 8%. Также каждый четвертый опрошенный житель страны считает, что данные заболевания опасны в равной степени (26%).

Обратим внимание, что у населения беспокойство о здоровье превалирует над возможной угрозой безработицы. Россияне опасаются в большей степени того, что они сами или их родственники заболеют коронавирусом (60%). Скорее боятся потерять работу и доход 31% россиян. В Москве данные показатели составили 59% и 30% соответственно.

Более половины россиян считают, что меры, предпринятые властями для предотвращения дальнейшего распространения пандемии, достаточны — 57%, +4% с 20 апреля. О недостаточности мер сообщает каждый четвертый россиянин (27%), а об их избыточности — каждый десятый (11%).

Что касается волонтерской деятельности, три четверти населения считают ее существенной в условиях пандемии. Обратного мнения придерживаются всего 12% опрошенных.

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