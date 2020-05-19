2020-05-19T22:25:57+03:00
В мире

Ясновидящая из Испании, из-за которой эксгумировали тело Дали, не является его дочерью

Точку в этом деле поставил суд
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария Пилар Абель Мартинес не является дочерью художника Сальвадора Дали. Фото: globallookpress.com, AFP/EAST NEWSМария Пилар Абель Мартинес не является дочерью художника Сальвадора Дали. Фото: globallookpress.com, AFP/EAST NEWS
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В Испании завершили дело "наследницы" великого художника Сальвадора Дали.

Женщина по имени Мария Пилар Абель Мартинес назвала себя дочерью живописца и смогла добиться через суд того, чтобы провели эксгумацию тела и тест ДНК. В случае, если бы анализ показал между ними родство, то женщина имела бы право на наследство художника, включая права на его работы.

В 2017 году эксгумацию провели, как и тест. Но удача была не на стороне женщины - анализ ДНК показал, что ничего общего между ней и Дали, нет. Борьба за право называться дочерью сюрреалиста длилась после этого еще несколько лет.

2020 году суд официально постановил - Мария Пилар Абель Мартинес не является дочерью Сальвадора Дали.

О решении суда сообщил Фонд "Гала - Сальвадор Дали". Женщина, которая называет себя ясновидящей, не смогла предсказать, чем кончится это многолетнее разбирательство - суд обязал ее возместить судебные издержки, в том числе расходы за эксгумацию останков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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