На юге Москвы потушили пожар в жилом доме

20 Май 2020 2020-05-20T00:48:21+03:00

Сообщений о пострадавших не поступало Фото: Михаил ФРОЛОВ

Огонь вспыхнул в квартире на 11-м этаже [видео]

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Поздним вечером во вторник, 19 мая, произошел пожар в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы, они же прислали «КП» видео с места событий.

По словам свидетелей, загорелась квартира на 11-м этаже дома по адресу: Варшавское шоссе, д.90/к3, потом пламя также охватило окна соседних квартир. К этому часу пожар уже удалось потушить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/780022" frameborder="0"></iframe> Возгорание на 11 этаже жилого дома на Варшавском шоссе в Москве.

Информацию о пожаре в жилой высотке на Варшавском шоссе подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве уточнили, что изначально огонь вспыхнул в квартире, расположенной на десятом этаже, потом пламя перекинулось на 11-й и 12-й этажи дома. Пожар ликвидирован, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/780021" frameborder="0"></iframe> Пожар в жилом доме на Варшавском шоссе в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU