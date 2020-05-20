2020-05-20T00:48:21+03:00
Происшествия

На юге Москвы потушили пожар в жилом доме

Огонь вспыхнул в квартире на 11-м этаже [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сообщений о пострадавших не поступалоСообщений о пострадавших не поступалоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздним вечером во вторник, 19 мая, произошел пожар в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы, они же прислали «КП» видео с места событий.

По словам свидетелей, загорелась квартира на 11-м этаже дома по адресу: Варшавское шоссе, д.90/к3, потом пламя также охватило окна соседних квартир. К этому часу пожар уже удалось потушить.

Возгорание на 11 этаже жилого дома на Варшавском шоссе в Москве.

Информацию о пожаре в жилой высотке на Варшавском шоссе подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве уточнили, что изначально огонь вспыхнул в квартире, расположенной на десятом этаже, потом пламя перекинулось на 11-й и 12-й этажи дома. Пожар ликвидирован, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Пожар в жилом доме на Варшавском шоссе в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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