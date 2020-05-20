На юге Москвы потушили пожар в жилом доме
Поздним вечером во вторник, 19 мая, произошел пожар в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы, они же прислали «КП» видео с места событий.
По словам свидетелей, загорелась квартира на 11-м этаже дома по адресу: Варшавское шоссе, д.90/к3, потом пламя также охватило окна соседних квартир. К этому часу пожар уже удалось потушить.
Возгорание на 11 этаже жилого дома на Варшавском шоссе в Москве.
Информацию о пожаре в жилой высотке на Варшавском шоссе подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС. В ведомстве уточнили, что изначально огонь вспыхнул в квартире, расположенной на десятом этаже, потом пламя перекинулось на 11-й и 12-й этажи дома. Пожар ликвидирован, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
Пожар в жилом доме на Варшавском шоссе в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU