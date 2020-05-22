2020-05-22T14:25:01+03:00
В мире

Житель Китая рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенка

Шестилетняя девочка чуть было не упала с карниза пятого этажа
Ксения АНУФРИЕВА
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Житель Китая рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенкаЖитель Китая рискнул жизнью ради спасения незнакомого ребенкаФото: Артем КИЛЬКИН
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В городе Цзыгун в Китае местный житель показал настоящую отвагу, рискнув своей жизнью ради спасения незнакомого ребенка. Сайт Newsflare опубликовал кадры невероятно самоотверженного поступка мужчины, которые успели снять очевидцы.

30-летний Ху Юньчуань, проезжая по улице города на автомобиле, заметил необычное скопление людей около одного из многоэтажных зданий. Оказалось, что на карнизе пятого этажа строение стояла шестилетняя девочка. Собравшиеся внизу соседи, пытаясь как-то помочь ребенку, натянула большое полотно, чтобы поймать девочку, если она сорвется.

Мужчина решил вмешаться: он поднялся на четвертый этаж дома, вылез из окна и прошел до ребенка по карнизу. Юньчуань помог девочке вернуться в квартиру и залез вслед за ней.

Еще одна героическая история случилась в городе Ханчжоу. Группа водителей службы доставки успели поймать на растянутую простыню маленького мальчика, который сорвался с пятого этажа здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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