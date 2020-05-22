2020-05-22T17:14:56+03:00
Общество

Мария Захарова назвала число вывезенных из-за границы россиян

Как российские власти возвращают граждан, застрявших в других странах из-за пандемии, в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала представитель МИД
Наталия КУДРЯШОВАЮлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мария Захарова Фото: Александр Щербак, ТАССМария Захарова Фото: Александр Щербак, ТАСС
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" о вывозных рейсах россиян:

- В марте-начале апреле у нас в вывозных списках было около 30 тысяч человек, а на сегодняшний день вывезено 21-22 тысячи. Но там у нас живет, находится, учится - десятки тысяч человек. И количество людей сейчас, которые хотят вернуться, с каждым днем увеличивается,- рассказала представитель МИД.

Запросов на эвакуацию изначально было меньше. Дело в том, что люди ждали, что вот-вот возобновят авиасообщение. Когда стало понятно, что этого момента можно ждать не дни, а месяцы, туристы решились обращаться за помощью.

Не везде эвакуация идет гладко - есть «проблемные страны» с точки зрения вывоза россиян: Черногория, Филиппины и Молдавия. С другой стороны - Узбекистан, страны Евросоюза и Северной Европы, здесь оказались открытыми и готовыми оказывать помощь в возвращении людей на Родину.

Россиян, даже если их отъезд откладывается, поддерживают финансово – из бюджета выделено 500 миллионов рублей на помощь гражданам РФ, застрявшим в других странах. Для получения соцвыплаты, нужно заполнить анкету на сайте Госуслуги.

Мария Захарова - о вывозе россиян из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Положительный тест на антитела может быть связан не только с текущим штаммом коронавируса
Минздрав назвал общее число тяжелых больных с коронавирусом в России
Мария Захарова назвала число вывезенных из-за границы россиян
Мария Захарова о том, кто станет американским президентом: Это вопрос к гражданам США
Стало известно, когда в России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений
Захарова прокомментировала выход США из договора по открытому небу
Мария Захарова - о фейках: Инфодемия - очень точный термин
Мария Захарова о жизни после пандемии: "Глобализация сломалась. Нужно подчинить"
В авиакатастрофе в Пакистане могут быть выжившие
Путин - врачу коронавирусной клиники: «я, слава Богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется!»
Олег Николаев: "Подписание соглашение с "Т Плюс" -важный шаг по изменению ситуации в теплоснабжении районов Чувашии"
Путин рассказал, когда в России возможна новая волна коронавируса
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткую самоизоляцию в Москве
Попова: распространение коронавируса в России вышло на плато
Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с авиакатастрофой
Вирусолог: Российская вакцина может быть готова осенью
Украина запретила въезд продюсеру Максиму Фадееву
Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом