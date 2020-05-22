Мария Захарова назвала число вывезенных из-за границы россиян

22 Май 2020 2020-05-22T17:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" о вывозных рейсах россиян:

- В марте-начале апреле у нас в вывозных списках было около 30 тысяч человек, а на сегодняшний день вывезено 21-22 тысячи. Но там у нас живет, находится, учится - десятки тысяч человек. И количество людей сейчас, которые хотят вернуться, с каждым днем увеличивается,- рассказала представитель МИД.

Запросов на эвакуацию изначально было меньше. Дело в том, что люди ждали, что вот-вот возобновят авиасообщение. Когда стало понятно, что этого момента можно ждать не дни, а месяцы, туристы решились обращаться за помощью.

Не везде эвакуация идет гладко - есть «проблемные страны» с точки зрения вывоза россиян: Черногория, Филиппины и Молдавия. С другой стороны - Узбекистан, страны Евросоюза и Северной Европы, здесь оказались открытыми и готовыми оказывать помощь в возвращении людей на Родину.

Россиян, даже если их отъезд откладывается, поддерживают финансово – из бюджета выделено 500 миллионов рублей на помощь гражданам РФ, застрявшим в других странах. Для получения соцвыплаты, нужно заполнить анкету на сайте Госуслуги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780632" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о вывозе россиян из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU