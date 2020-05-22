Власти Китая предприняли беспрецедентный шаг из-за коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T19:37:42+03:00

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На фоне пандемии коронавируса китайские власти впервые за много десятилетий не ставят цели по росту ВВП страны на 2020 год. О таком решении говорится в рабочем докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

В докладе власти указывают на то, что китайская экономика находится в условиях двойной неопределенности. Речь идет об эпидемиологической ситуации в самом Китае, а также развитии коронавирусной инфекции в остальном мире. Все это приводит к сокращению мировой торговли и падению мирового спроса.

«Придется столкнуться с некоторыми факторами, эффект от которых сложно предсказать из-за большой неопределенности в связи с пандемией COVID-19 и ситуацией в мировой экономике и торговле», - приводит CNBC цитату из доклада.

В этом году многие целевые показатели экономики Китая оказались ниже ожидаемых. Так бюджетный дефицит увеличен лишь до 3,6%, в то время как аналитики рассчитывали на дефицит в размере 6% и более. На данный момент планируется создать 9 миллионов рабочих мест, что на 4 миллиона меньше показателя прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU