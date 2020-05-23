2020-05-23T05:02:05+03:00
Общество

Эксперт раскрыла, существуют ли наследственные сладкоежки

Врач рассказала, может ли влечение к сладкому передаваться от матери к ребенку
Юлия КЕКОВА
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Эксперт раскрыла, существуют ли наследственные сладкоежкиЭксперт раскрыла, существуют ли наследственные сладкоежкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия объяснила, имеет ли нездоровая любовь к сладкому возможность передаваться через гены будущим поколениям.

По словам эксперта, обвинять плохую наследственность в том, что вы едите слишком много сладкого не имеет никакого смысла. Гена сладкоежек не существует, но иногда может возникнуть любовь к вкусностям из-за "якорения" мозга. Врач отмечает, что нездоровое влечение к сладкому может передаться от родителя к ребенку другим способом.

- Как таковой наследственной приверженности к сладкому нет. Может быть, если мама во время беременности ела сладкое в большом объеме, то некоторое время у ребенка возможно будет сохраняться потребность в этом, но в генах ничего не заложено, - пояснила Хвингия в интервью радио Sputnik.

Также специалист добавила, что зависимость от сладкого чаще может возникнуть в более взрослом возрасте. Такое происходит, например, из-за сильного стресса. Переживания организм предлагает человеку "заесть" сладким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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