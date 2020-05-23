Самолеты Ту-142МЗ пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном

23 Май 2020 2020-05-23T09:49:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Два противолодочных самолета Ту-142МЗ пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном. Это был плановый полет над нейтральными водами, границ иностранных государств не нарушали, полет прошел "в строгом соответствии с международными правилами".

- Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью девять тысяч километров,- сказано в сообщении пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Перед летчиками стояла задача отработать навык полета над "водной поверхностью".

Эти российские самолеты на западе называют "медведи", по кодификации НАТО Ту-142МЗ получили обозначение "Bear-F". С помощью таких самолетов военные могут следить за подводными лодками условного противника.

Ранее российские бомбардировщики пролетели над Японским, Желтым и Восточно-Китайским морями, дозаправку пилоты осуществили прямо в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU