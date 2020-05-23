Крупнейший сервис аренды автомобилей Hertz обанкротился из-за пандемии

23 Май 2020 2020-05-23T10:08:13+03:00

В компании не знают, когда люди вновь решатся садиться в арендованные авто Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания пережила Великую депрессию и падение цен на бензин, но коронавирус - не смогла

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Список экономических жертв пандемии коронавируса пополнился одной из крупнейших компаний по аренде авто. Руководство Hertz в Нью-Йорке объявило банкротстве компании, заявление уже подано.

Предприятие существует с 1918 года. Сервис пережил тяжелые времена во время Великой депрессии в США, остановку производства во время Второй Мировой войны, рекордные падения цены на нефть, но коронавирус оказался самым сложным с экономической точки зрения испытанием.

- Влияние Covid-19 на спрос на поездки было внезапным и драматичным, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании,- приводит заявление руководства фирмы CNN.

Бизнесмены заявили о неопределенности на будущее, они не могут знать, когда к ним вернутся клиент. Возможно, что даже после снятия блокировки, привычки соблюдать дистанцию и избегать общественных мест, контакта с предметами общего пользования, сохранятся в обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU