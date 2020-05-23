Иммунитет с коронавирусу есть у 12 процентов сдавших тест москвичей

23 Май 2020 2020-05-23T10:20:13+03:00

Тестирование пройдут около 6 миллионов человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследование на антитела прошли 50 тысяч человек

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Стали известны результаты тестирования первой группы москвичей на атитела к коронавирусу.

На этом этапе исследование прошли 50 тысяч человек разного пола и возраста. Из них у 12 процентов есть иммунитет к новому заболеванию.

Это значит, что в недавнем прошлом эти люди уже переболели. Возможно, кто-то из них даже не знал, что был заражен, поскольку около 40 процентов инфицированных не имеют симптомов.

Это обследования методом случайной выборки. 50 тысяч - это только начало,- сказал ТАСС руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Всего в Москве тестирование пройдет 3 до 6 миллионов человек, почти половина жителей столицы. По данным переписи в Москве проживает больше 12 миллионов челок.

В Москве снижается число зараженных, но растет количество выписанных из больниц людей - за сутки от коронавируса излечились 3831 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU