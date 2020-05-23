2020-05-23T10:20:13+03:00
Общество

Иммунитет с коронавирусу есть у 12 процентов сдавших тест москвичей

Исследование на антитела прошли 50 тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Тестирование пройдут около 6 миллионов человекТестирование пройдут около 6 миллионов человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стали известны результаты тестирования первой группы москвичей на атитела к коронавирусу.

На этом этапе исследование прошли 50 тысяч человек разного пола и возраста. Из них у 12 процентов есть иммунитет к новому заболеванию.

Это значит, что в недавнем прошлом эти люди уже переболели. Возможно, кто-то из них даже не знал, что был заражен, поскольку около 40 процентов инфицированных не имеют симптомов.

Это обследования методом случайной выборки. 50 тысяч - это только начало,- сказал ТАСС руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Всего в Москве тестирование пройдет 3 до 6 миллионов человек, почти половина жителей столицы. По данным переписи в Москве проживает больше 12 миллионов челок.

В Москве снижается число зараженных, но растет количество выписанных из больниц людей - за сутки от коронавируса излечились 3831 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В числе погибших в авиакатастрофе в Пакистане оказалась топ-модель Зара Абид
Союзники из НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу
В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек
Российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом
Директор центра Гамалеи проверил на себе экспериментальную вакцину от коронавируса
Иммунитет с коронавирусу есть у 12 процентов сдавших тест москвичей
Крупнейший сервис аренды автомобилей Hertz обанкротился из-за пандемии
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3831 пациентов
Самолеты Ту-142МЗ пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном
"Может снижать риск обострений: Врач-пульмонолог объяснил, как коронавирус взаимодействует с астмой
Экономисты рассказали, грозят ли России "новые 90-е"
"Ты больной?": Американская телеведущая оскорбила Трампа в прямом эфире