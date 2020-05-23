Иммунитет с коронавирусу есть у 12 процентов сдавших тест москвичей
Стали известны результаты тестирования первой группы москвичей на атитела к коронавирусу.
На этом этапе исследование прошли 50 тысяч человек разного пола и возраста. Из них у 12 процентов есть иммунитет к новому заболеванию.
Это значит, что в недавнем прошлом эти люди уже переболели. Возможно, кто-то из них даже не знал, что был заражен, поскольку около 40 процентов инфицированных не имеют симптомов.
Это обследования методом случайной выборки. 50 тысяч - это только начало,- сказал ТАСС руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Всего в Москве тестирование пройдет 3 до 6 миллионов человек, почти половина жителей столицы. По данным переписи в Москве проживает больше 12 миллионов челок.
В Москве снижается число зараженных, но растет количество выписанных из больниц людей - за сутки от коронавируса излечились 3831 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU