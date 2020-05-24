Первые препараты от коронавируса появятся на российском рынке в июне

24 Май 2020 2020-05-24T16:21:57+03:00

В рамках клинического исследования пациенты, заражённые коронавирусом, уже получают лечение препаратами от COVID-19, произведёнными в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лечение коронавируса препаратом "Фавипиравир" под торговым наименованием "Арепливир" будет занимать не больше недели

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В России препарат "Фавипиравир" будет выпускаться под торговым названием "Арепливир". Лечение им от коронавируса будет занимать не более недели. Об этом сообщил главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь.

Один из трёх российских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом начали применять в рамках клинического исследования ещё в 20-х числах апреля. Два остальных препарата пациенты начали получать в 20-х числах мая, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" эксперт по международному здравоохранению, а также по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков.

ИСТОЧНИК KP.RU