2020-05-24T16:21:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые препараты от коронавируса появятся на российском рынке в июне

Лечение коронавируса препаратом "Фавипиравир" под торговым наименованием "Арепливир" будет занимать не больше недели
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В рамках клинического исследования пациенты, заражённые коронавирусом, уже получают лечение препаратами от COVID-19, произведёнными в РоссииВ рамках клинического исследования пациенты, заражённые коронавирусом, уже получают лечение препаратами от COVID-19, произведёнными в РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В России препарат "Фавипиравир" будет выпускаться под торговым названием "Арепливир". Лечение им от коронавируса будет занимать не более недели. Об этом сообщил главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь.

Один из трёх российских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом начали применять в рамках клинического исследования ещё в 20-х числах апреля. Два остальных препарата пациенты начали получать в 20-х числах мая, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" эксперт по международному здравоохранению, а также по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Крючков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые препараты от коронавируса появятся на российском рынке в июне
В Гонконге полиция задержала около 120 протестующих
Губернатор Краснодарского края поздравил "Комсомольскую правду" с юбилеем
Экономист объяснил, почему миллиардеры стали ещё богаче за время пандемии
«РИА Новости» поздравили «Комсомольскую Правду» с юбилеем
В Японии решили полностью отменить антикоронавирусный режим ЧС
Михаил Леус: мы вообще не ждем жаркого лета в 2020 году
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о "ноже в сердце Европы"
В Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя пациентка
Замминистра науки рассказал, как получить льготный образовательный кредит в 2020 году
Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с Россией
Минобрнауки рассчитывает, что зачисление всех первокурсников пройдет еще в августе
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше
Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году
В Минобрнауки рассказали, сколько дополнительных бюджетных мест в вузы выделено в 2020 году
Замминистра науки рассказал, как будет организована вторая волна зачисления в вузы