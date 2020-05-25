2020-05-25T04:12:31+03:00
Происшествия

Пожар в приморской больнице локализован, никто не пострадал

Площадь возгорания составила 300 кв. м [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Горела крыша приемного покоя на третьем этажеГорела крыша приемного покоя на третьем этажеФото: Кадр видео
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К этому часу огнеборцам удалось локализовать пожар, вспыхнувший в городской больнице Партизанска в Приморском крае. Площадь возгорания не увеличилась.

«Пожар локализован в 9:40 (02:40 мск) на площади в 300 квадратных метров», - сообщил ТАСС представитель пресс-службы краевого главка МЧС. Он добавил, что, по данным спасателей, никто не пострадал, людей успели вовремя эвакуировать.

Прокуратура Приморья проводит проверку. Выясняется, как руководство больницы исполняло законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, прокуроры дадут оценку организации оказания медицинской помощи эвакуированным пациентам. Со своей стороны, доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, начали следственные органы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник (около полуночи по московскому времени) загорелась крыша трехэтажного здания приемного покоя Партизанской городской больнице №1. Было эвакуировано 74 человека: 18 сотрудников медицинского учреждения и 56 пациентов, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Людей временно разместили отдельном здании терапевтического корпуса.

В Приморском крае вспыхнул пожар в больнице.Видео: МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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