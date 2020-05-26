В Австралии стартовали первые клинические исследования вакцины от коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T10:59:09+03:00

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Во вторник, 26 мая, в Австрии, в городе Мельбурн, стартовали первые клинические исследования вакцины NVX-CoV2373от коронавирусной инфекции нового типа, разработанной американской компанией Novavax. Через неделю испытания препарата проведут в другом австралийском городе - Брисбене.

Как сообщает австралийский телеканал ABС, в испытаниях принаймут участие 130 человек возрастом от 18 до 59 лет.

Уточняется, что препарат направлен на усиление реакции иммунной системы и стимуляцию выработки антител к COVID-19. Результаты первого этапа испытаний должны быть известны к концу июля, второго - к концу текущего года.

Напомним, ранее В «Векторе» рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса в России. По словам, генерального директора Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, наибольшую эффективность показали три препарата, а начало тестирования назначено на 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU