Назван срок восстановления экономики России после коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T13:27:25+03:00

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Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования, член-корреспондент РАН Александр Широв рассказал, когда возможно восстановление экономики России после пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Широв заявил, что основная часть карантина пришлась на второй квартал и привела, на который (изоляции), привел к потере примерно 12% ВВП по сравнению с тем же периодом прошлого года. На третий квартал придется минус 5% ВВП, поскольку «экономика очень инерционна, к сожалению, она не может резко выпрыгнуть вверх». Восстановление следует ожидать уже с четвертого квартала, когда ВВП будет ниже, чем в такое же время в прошлом году, примерно на 3%.

При этом эксперт отметил, что разные отрасли за время пандемии пострадали в разной степени. Так, по оценкам РАН, промышленность будет чувствовать себя лучше, а сфера услуг пострадала сильнее других.

По словам Широв, расчеты показывают, что последствия нынешнего кризиса будут преодолены к концу 2022, максимум 2023 года, но возможно грамотно перераспределить ресурсы в пользу отраслей, которые имеют наибольший потенциал роста.

«Мы можем получить новое качество экономического роста даже после затяжного кризиса», - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU