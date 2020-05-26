Назван лучший способ сбросить лишний вес

26 Май 2020 2020-05-26T13:29:02+03:00

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В период изоляции возникает соблазн съесть больше необходимого, а физическая активность значительно снижается. В связи с этим многие столкнулись с проблемой набора лишнего веса. Диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная дала советы, как похудеть после карантина и не навредить организму.

«Лучше всего записаться к специалисту, профессионалу на какой-нибудь марафон или на курс. Это самый лучший вариант, никакой самодеятельности, за вас уже эксперт все придумал, когда что есть и как тренироваться», - цитирует инструктора сайт «Свободная пресса».

Диетолог добавила, что прибегать к экспресс-диетам – плохая идея. Дело в том, что если похудеть слишком быстро, а потом завершить диету, то вес тут же вернется. Лучше просто отказаться от сладкого и мучного, тогда на натуральных продуктах организм быстро восстановит форму.

Также фитнес-инструктор посоветовала не давать сразу большие нагрузки организму, а начать просто с утренней гимнастики. Это поможет быстрее вернуться к привычному ритму, передает Москва 24 со ссылкой на радио Sputnik.

ИСТОЧНИК KP.RU