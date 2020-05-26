2020-05-26T16:32:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир

Пресс-секретарь прокомментировал заявления экспертов о новой реальности, которая ждет после пандемии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мирПесков оценил влияние пандемии коронавируса на мирФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последствия пандемии коронавируса неизбежны, однако такая ситуация происходит уже не первый раз в истории человечества, но каждый раз «проходило через эти тяготы и возвращалось в нормальное русло». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеков.

«На протяжении веков это случалось неоднократно и были гораздо более чудовищные эпидемии, которые бушевали и в Европе, и на других континентах. Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло», - отметил представитель Кремля, комментируя заявления экспертов о новой реальности, которая ждет мир после пандемии

Песков назвал очевидным влияние пандемии на повседневной жизни, условиях работы и уровне доходов, а также «на общем уровне комфорта или дискомфорта», и какие-то последствия неизбежны, однако «нужно четко понимать: какие бы трудности ни были, они всё равно приходящи и уходящи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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