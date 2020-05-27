Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 мая 2020 года составило 35 163 человек

27 Май 2020 2020-05-26T21:00:26+03:00

Всего, по данным на утро 27 мая, в Московской области зафиксировано 35 163 человека, у которых выявили заболевание COVID 2019 Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 мая 2020 года

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В Подмосковье статистика по заболевших пошла вниз - за последние сутки выявили 817 новых случаев. Всего, по данным на утро 27 мая, в Московской области зафиксировано 35 163 человека, у которых выявили заболевание COVID 2019.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Коломна 1130 (+68), Королев 1732 (+30), Подольск 1963 (+99), Химки 1021 (+38), Электросталь 378 (+26).

Лечение от коронавируса в больницах Подмосковья проходят и жители, которые не имеют постоянно регистрации в регионе. Таких 3 329 человек, из них более 1500 человек приехали из Москвы.

- В Московской области еще за сутки выздоровели 270 человек, а всего в регионе врачи уже 6 178 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Напомним, что в Подмосковье с 22 мая отменили пропускной режим, но, чтобы выехать в Москву – нужно оформить московский пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

- В Московской области на 15% выросло число транспортных средств за последние сутки. Утром движение было затруднено на трассах А-107 (Малое кольцо) и А-108 (Большое кольцо), - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU