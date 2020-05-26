Собянин: к работе вернулись свыше 90% предприятий Москвы

26 Май 2020 2020-05-26T21:42:45+03:00

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В столице вернулись к работе 90% промышленных предприятий, приостановивших свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге на персональном сайте. Мэр поздравил столичный бизнес с Днем российского предпринимательства и сообщил, что правительство Москвы приняло решение поддержать еще ряд отраслей, пострадавших из-за пандемии COVID-19. По результатам мониторинга ситуации поддержку получат частные медицинские клиники, лишившиеся пациентов из-за карантинных мер.

- В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу. Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 г. срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу, - написал мэр Москвы. - Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 г. до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

Кроме того, поддержку получат распространители печатной продукции: столичные власти приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня. Во время режима самоизоляции киоски «Печать» потеряли своих самых преданных клиентов – пожилых людей, предпочитающих печатную прессу.

Сергей Собянин напомнил, что власти столицы уже приняли три пакета помощи бизнесу на общую сумму более 85 млрд. рублей. В перечень сфер, наиболее пострадавших из-за пандемии, попали торговля, туризм, гостиничный бизнес, развлекательные и спортивные компании. Предприятия малого и среднего бизнеса получили отсрочки по аренде и налоговым платежам, а также другим обязательным платежам.

- К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек, - сообщил мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что большинство предпринимателей повели себя ответственно и проявили заботу о трудовых коллективах. Столичные предприятия смогли в кратчайшие сроки наладить производство жизненно важных товаров и услуг, в том числе санитайзеров и медицинских масок. Без перебоев работают продуктовые магазины и службы такси, большинство товаров и услуг москвичи могут приобрести онлайн, воспользовавшись службой доставки.

- Тысячи предпринимателей проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым для жизни в условиях пандемии, - подчеркнул Сергей Собянин. - Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса хорошие перспективы. Это - не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы.

Мэр уверен, что когда наступит время для отмены остальных ограничений, в столице так же быстро восстановятся и заработают непродовольственные магазины, рестораны, бытовые услуг и другие сферы. Напомним, деятельность многих коммерческих компаний в Москве была приостановлена в марте 2020 года из-за карантинных мер.