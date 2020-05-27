В ПСО «Лиза Алерт» рассказали, сколько детей было найдено живыми в 2019 году
В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» рассказали, сколько поисковых операций в прошлом году завершились успешно. Всего было подано более 17 тысяч заявок о помощи, поисковики проводили операции по всей стране. Живыми удалось найти 15800 человек.
Более 450 пропавших детей погибли, 46 — не найдены до сих пор.
В пресс-службе «Лиза Алерт» объясняют, что каждый поиск индивидуален. Порой на месте поиска нет связи, а родные пребывают в таком шоке, что сложно получить хоть какую-то информацию о потерянном.
- Порой сталкиваемся со сложными условиями рельефа, проблемными погодными условиями. Часто недостаточно подготовленных и обученных старших поисковых групп. А сейчас поиск ведется в регионе, где нас нет, - уточнили Ридусу в ПСО.
Поиски ведутся в Псковской области, ищут трехлетнюю девочку Варю. Малышка ушла из дома 23 мая и до сих пор не вернулась.
Ситуация с коронавирусом осложнила поисковые работы: стало сложнее добираться на месте, увеличились риски из-за болезни.
- Вводится уделанное координирование, но есть задачи, которые без активного поиска решить невозможно. Работаем строго с соблюдением всех мер безопасности. Однако стараемся максимально обезопасить и добровольцев, и окружающих, - пояснили в "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU