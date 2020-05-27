Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»

27 Май 2020 2020-05-27T11:12:23+03:00

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Для хорошей учебы важны не только грамотная работа учителей и прилежание самих учащихся, но и то, какие вспомогательные средства будут помогать грызть гранит науки. Интересно написанные учебники, яркие плакаты и, само собой, добротно сделанные макеты привлекают внимание школьников к предмету, вызывают интерес.

В ходе очередного приема граждан в Наровчатском районе к депутату Законодательного Собрания, руководителю ОАО «Маяк» Владимиру Вдонину обратились ученики и сотрудники местной школы, которые попросили парламентария помочь с покупкой макетов автоматов Калашникова, и он согласился.

- Воспитание патриотизма – очень важная составляющая часть становления личности человека, – отметил Владимир Васильевич. – Особое значение приобретает патриотическое воспитание подрастающего поколения в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – великой и священной даты в истории нашей страны. Наша задача – помнить о событиях того времени, чтить память о наших героях».