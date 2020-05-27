Российские театры с 1 июня планируют частично вернуться к работе

27 Май 2020 2020-05-27T14:11:24+03:00

Российские театры собрались с 1 июня начать подготовку к открытию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поэтапное открытие начнётся, если не продлят ограничения

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Российские театры с 1 июня планируют начать постепенное возвращение к работе, если введённые из-за пандемии коронавируса ограничения не продлят, сообщили в Министерстве культуры России.

- Федеральные театры провели масштабную работу, и им удалось сохранить свои уникальные коллективы. Если 1 июня ограничения продлять не будут, то начнется процесс поэтапного возобновления работы театров, - передаёт слова представителя Минкульта сайт стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU