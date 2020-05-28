Православные верующие празднуют Вознесение Господне

28 Май 2020 2020-05-28T09:45:17+03:00

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В четверг, 28 мая, православные верующие празднуют один из главных христианских праздников - Вознсеение Господне. Этот праздник приходится на сороковой день после Пасхи.

Согласно Евангелию, через 40 дней после Воскресения из мёртвых Иисус Христос явился апостолам в последний раз. Он собрал своих учеников в пригороде Иерусалима Вифании на горе Елеон, благословил их и во плоти вознёсся на небо.

Тогда же собравшимся явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя время так же снова придёт на землю видимым образом, чтобы судить живых и мёртвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит своих учеников - хоть он и перестанет являться им в облике человека, незримо он по-прежнему будет находиться рядом с ними.

Этим событием завершилось земное служение Иисуса Христа, который в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца и, таким образом, подготовил ее к принятию Святого Духа.

Сайт KP.RU публиковал путеводитель о том, как принято отмечать праздник Воскресения и историю событий, произошедших в этот день по описанию в Евангелии.

ИСТОЧНИК KP.RU