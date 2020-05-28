2020-05-28T15:37:47+03:00
Происшествия

В Шереметьево сел самолет с отключенным двигателем

Пассажиров на борту не было
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пилоты сами отключили двигатель, потому что это требовалось по инструкцииПилоты сами отключили двигатель, потому что это требовалось по инструкцииФото: Алина НИЗАМОВА
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В Московском аэропорту Шереметьево 28 мая сел самолет Sukhoi Superjet-100 с отказавшим двигателем. По данным "Интерфакс", на борту не было пассажиров, только три члена экипажа. Это был так называемый технический рейс, чтобы перегнать лайнер из аэропорта Жуковский в Шереметьево.

Источник сообщил изданию, что один из двигателей отказал прямо перед посадкой, но пилоты смогли справиться и с одним двигателем. Никто не пострадал, самолет проверяют техники.

В пресс-службе филиала Корпорации "Иркут" "Региональные самолёты" сообщили kp.ru, что отказа двигателя не было, его отключили пилоты, поскольку это требовалось по инструкции:

- Сработал датчик температуры и пилоты согласно протоколу отключили двигатель и штатно посадили самолет в пункте назначения, - объяснил Дмитрий Калениченко, директор департамента по связям с общественностью и управлению брендом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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