2020-05-28T17:25:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: в мае статистика по смертности от коронавируса будет больше

Московский мэр отметил, что власти столицы публикуют все данные о смертельных случаях от коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В мае статистика по смертности в результате заболевания новой коронавирусной инфекцией будет больше, поскольку есть определенный набор тяжелобольных. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Смертность еще достаточно высокая, так как мы имеем большой накопленный объем тяжелобольных, за которых борются врачи. Ситуация не такая радужная и не надо забегать вперед... Смертность в мае будет еще больше», - заявил градоначальник.

Собянин назвал ситуацию «чрезвычайно важной» и призвал разобраться в каждой смерти, а именно определить ее причины, связи COVID-19 с хроническими заболеваниями, а также с болезнями системы кровообращения. «Почему это важно? Это позволяет спасать жизни», - отметил мэр

Столичный градоначальник подчеркнул, что власти Москвы публикуют все данные о смертельных случаях от коронавируса и не намерены их скрывать. «Все цифры открытые, ничего скрывать не собираемся», - заявил он.

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте столичного департамента здравоохранения, число умерших из-за коронавируса в столице за апрель, по новым детальным данным властей, может быть скорректировано с 639 до 1 561.

ИСТОЧНИК KP.RU

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