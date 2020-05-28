2020-05-28T17:18:53+03:00
Происшествия

Компания блогеров устроила стрельбу на проводах друга в армию

Видео праздника, а после и разбирательств с полицией оказалось в Сети
Елена АКИМОВА
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Компания блогеров устроила стрельбу на проводах друга в армиюКомпания блогеров устроила стрельбу на проводах друга в армию
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Компания молодых людей устроила стрельбу на проводах товарища. Молодого человека забирали в армию и в доме в подмосковном Чехове собралась шумная компания.

Вскоре приятели вышли на улицу, в руках у одного из собравшихся появился автомат. Прозвучала короткая очередь. Стрельба всполошила соседей. Если на шумное сборище они закрывали глаза, то оружие стало последней каплей. Кто-то набрал «02».

На место был наряды полиции, но появление правоохранителей явно не входило в планы собравшихся. Нарушители стали вести себя по-хамски, кричали, что они «блогеры», угрожали полицейскому и пытались сорвать маску с лица.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова подтвердила, что собравшиеся вели себя агрессивно и отказывались показать документы для проверки.

- Молодые люди не подчинялись законным требованиям полицейских, — сказала Петрова.

В итоге полицейским все же удалось конфисковать оружие. Сейчас оно отправлено на исследование. По предварительным данным, выстрелы производились из охолощенного автомата.

Шесть человек были задержаны. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пятерым придется отвечать за административное правонарушение.

Подтверждением совершенного нарушения поведения станет видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении Пятого канала.

Стрельба из автомата и стычка с полицией: видео скандальной вечеринки в Чехове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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