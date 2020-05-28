Умер Сергей Мохнаткин, оппозиционер и журналист

28 Май 2020 2020-05-28T23:27:43+03:00

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В четверг, 28 мая, умер российский правозащитник, журналист Сергей Мохнаткин. Он скончался в возрасте 66 лет. О его кончине в Фейсбуке сообщил сообщил член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

Мохнаткин известен как регулярный участник оппозиционных акций протеста. Начиная с 2012 года он руководил тверским филиалом движения "За права человека". Дважды за свою жизнь он сидел в колонии. Оба раза он был осужден по обвинению в нападении на полицейских на протестных акциях. В 2018 он покинул последнее место заключения.

Ранее сайт kp.ru писал, что Мохнаткин, отбывая срок, попросил забрать тюремную кошку с собой. Руководители учреждения ответили отказом, ведь животные на балансе колонии не стоят. "Крысоловка-красавица", как называл ее правозащитник, попала на территорию случайно перебравших через забор.

ИСТОЧНИК KP.RU