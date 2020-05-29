О погоде в Москве на 29 мая 2020 года рассказали синоптики
Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 29 мая 2020 года
О погоде в Москве на 29 мая 2020 года рассказали синоптикиФото: Олег ЗОЛОТО
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О погоде в Москве и области на пятницу, 29 мая, 2020 года рассказали синоптики Росгидромета.
В связи с выходом южного циклона на территории столицы с 9 часов утра до позднего вечера ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В некоторых районах прогнозируется гроза и град. При грозе ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU