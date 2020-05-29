2020-05-29T09:41:31+03:00
Происшествия

В России пенсионерка хотела стать трейдером на бирже и потеряла 4,6 млн рублей

Аферист выманил у 77-летней женщины за три месяца все деньги, которые она копила на квартиру
Ася КУЗНЕЦОВА
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Костромская пенсионерка отдала миллионы рублей, чтобы найти работуКостромская пенсионерка отдала миллионы рублей, чтобы найти работуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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77-летняя пенсионерка из костромы обратилась в полицию с заявлением о мошенничсетве. По её словам, аферист выманил у неё 4,6 миллиона рублей, которые она накопила на квартиру.

Женщина захотела приумножить накопленные средства, работая в интернете. Молодой человек предложил ей место трейдера на бирже и онлайн-обучение профессии, сообщает Kostroma.Today.

В течение трёх месяцев он предлагал ей новые обучающие программы и новые вакансии. В начале мая мужчина сказал, что необходимо оплатить оформление документов на работу и сделать первоначальный взнос. После того, как женщина снова перевела ему деньги, он пропал. В общей сложности пенсионерка перечислила аферисту 4,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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