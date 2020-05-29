В Томской области режим самоизоляции продлевается до 15 июня

29 Май 2020 2020-05-29T11:33:24+03:00

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Благодаря вовремя принятым жестким мерам, Томской области удалось удержать регион от катастрофического развития событий. «У нас нет тысяч больных и сотен умерших. И это не везение и не стечение обстоятельств, а труд тысяч людей — в первую очередь, труд медиков и правоохранительных органов, которые день и ночь работают вместе с нами, чтобы Томская область оставалась территорией безопасности и благополучия», - отметил в своем заявлении Сергей Жвачкин.

Контроль над эпидемической ситуацией позволил практически не останавливать работу промышленности, строительства, сельского хозяйства и еще 15 апреля открыть работу салонов красоты и парикмахерских. Уже три недели как разрешены занятия спортом на свежем воздухе и семейные прогулки: без масок и без пропусков, и не по графику, а по желанию.

«Тем не менее, — отметил глава региона, — мы принимаем решение продлить действующий режим ограничений в Томской области до 15 июня, на ещё один инкубационный период».

Как сказал губернатор, продолжат работать ранее открытые предприятия, продлен режим самоизоляции для пожилых людей и людей, входящих в группу риска. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг не открываются, сохраняется обязательный масочный режим в магазинах, в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Глава региона объяснил причины своего решения. Дело в том, что полностью снять режим ограничений регион может только если достигнет трех показателей. Первые два выполнены (по количеству свободных коек для больных и охвату населения тестированием на коронавирус), а коэффициент распространения инфекции все еще высокий.

«Этот показатель напрямую зависит от того, как мы соблюдаем социальное дистанцирование и обязательный масочный режим… Давайте беречь себя и тех, кто рядом, — обратился к жителям региона губернатор. — Будем дисциплинированней, проявим сознательность — и сразу откроем кафе и рестораны, музеи и библиотеки, фитнес-клубы и развлекательные центры. Когда наступит это время, зависит от каждого из нас, от нашей ответственности за себя и за тех, кто рядом».