Возврат налога самозанятым в России за 2019 год одобрило правительство

29 Май 2020 2020-05-29T18:16:37+03:00

Возврат налога самозанятым в России за 2019 год автоматически поступит на банковскую карту

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год. В соответствии с решением правительства деньги автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог», и никакие документы для возврата средств представлять не потребуется.

В распоряжение главы кабмина отмечается, что на возврат налога самозанятым российское правительство выделило 1,6 миллиард рублей. Средства будут выделены из резервного фонда.

В документе напоминают, что помощь самозанятым является одной из мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в ситуации, сложившейся на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Эксперимент по уплате налога самозанятыми стартовал с первого дня 2019 года. Такой налоговый режим даёт возможность вести деятельность без отчётности, а при помощи мобильного приложения «Мой налог».

Плательщиками могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наёмных работников, самостоятельно создают продукт или услугу и получают не более 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлиц и 6% для тех, кто работает с компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU